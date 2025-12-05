5日(金)も厳しい寒さが続き、所々で雪が降りました。山沿いでは、昨日からさらに積雪の増えたところがあります。 ◆現在の積雪状況 もっとも多くなっているのは魚沼市守門で62cmと、全国でも2番目の積雪の深さになっています。 津南町でも30cmを超えるなど、山沿いを中心にまとまった積雪になっていますが、長岡市でも9cmの積雪を観測しています。 さて、気になる土日の天気を見ていきましょう。 ◆6日(土)午前9時の予