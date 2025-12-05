事件の捜査で手がかりとなる似顔絵の作成技術を高めようと県警が講習会を開きました。講習会には若手職員20人が参加。似顔絵作成の未経験者もいる中、まずは講義を受けていない状態で作成です。記者も体験してみました。■廣原汐音 記者「顔写真を見て自分なりに描いてみました。各パーツの特徴は捉えたつもりなんですけど、印象が変わったように思います。難しいです」その後の講義では、鼻の立体的な表現方法などといった