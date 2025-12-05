母校凱旋で「継続」の大切さを説きました。長岡市出身で千葉ロッテマリーンズの田中晴也投手が母校を訪問し、子どもたちと交流しました。 長岡市出身のプロ3年目・田中晴也投手。2022年に日本文理からドラフト3位で千葉ロッテマリーンズに入団し、今シーズンは3勝を挙げました。 ■千葉ロッテ 田中晴也投手 「活躍して地元に良いニュースを届けられるように頑張っているし、恩返しではないが貢献で