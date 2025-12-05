J1昇格を決めた「V・ファーレン長崎」、6日はファン・サポーターとともに喜びを分かち合う場として、県内でさまざまな記念イベントが予定されています。 長崎市では、パレードとピーススタジアムでのセレモニーが開催されます。 出島メッセ長崎を出発するパレード。 観覧申し込みはすでに終了していますが、セレモニーは事前申し込み不要で、誰でも無料で観覧できる