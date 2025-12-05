タレントの中川翔子が5日、千葉・幕張メッセ国際展示場で行われた『東京コミコン2025』内の「怖コン×ブラムハウス・スペシャル『ブラック・フォン2』『ファイブナイツ・アット・フレディーズ』」ステージに登壇。母としての将来に不安をのぞかせた。【写真】素敵！個性的な衣装で登場した中川翔子トークでは、ジェイソン・ブラムがホラーを作る際に家族ドラマであることを意識しているという話題に。中川は、「たしかに、『ゲ