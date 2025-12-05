日本ハムの新庄監督＝10月、みずほペイペイドーム日本ハムは5日、来年2月の春季キャンプの日程を発表した。1軍は1〜24日に沖縄県名護市で、2軍は1〜23日に同県国頭村で実施する。休日や練習試合などの予定は後日発表する。