◇ラグビーリーグワンプレシーズンマッチ静岡54―28浦安（2025年12月5日静岡・大久保グラウンド）静岡に今季加入した、リーグ唯一の大学生選手のPR本山佳龍（けいたつ、18）が「デビュー」した。後半30分から右PRでプレー。直後のスクラムがこの日、チーム8本目のトライの起点になるなど、約10分間の出場時間でハツラツとした動きを見せた。合同練習で2部チームとスクラムを組んだ経験はあるが、1部相手は初めて。「まだ