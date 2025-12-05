スーパーのコメ価格がまた最高値を更新です。農水省によりますと、11月30日までの1週間にスーパーで販売された5kgあたりのコメの平均価格は前の週より23円高い4335円でした。値上がりは2週連続で、11月上旬に記録した4316円を上回り過去最高値を更新しました。随意契約による備蓄米の販売が減った一方、新米が本格的に出回りはじめた9月以降、コメ価格は高止まりしていて、13週連続で4000円台となっています。こうした中、物価高対