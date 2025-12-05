高円宮妃久子さまが５日、大阪芸術大学で開催された「第１７回高円宮殿下記念根付コンペティション」表彰式及び内覧会に出席された。同大学客員教授の久子さまは、世界有数の根付（男性の着物にきんちゃく袋などを帯から吊るす時に使用する装身具）コレクター。２００９年に創設された同賞は、大芸大とグループ校（短大、専門学校）の在校生を対象に応募作品を募り、すぐれた作品を表彰、展示するもの。１７回目を迎えた今