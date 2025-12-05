生徒の個人情報が流出した恐れがあります。石川県教育委員会によりますと、流出した可能性があるのは、加賀市の大聖寺高校全校生徒の氏名や性別、メールアドレスなどの個人情報、約450件です。学校が生徒へのアンケートなどで導入していた「Edv Path」というアプリが、外部から不正アクセスを受けた可能性があると、今月3日に運営会社から報告を受け、事態が発覚しました。今のところ、被害の報告はないということです