¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÅÐ¤ß¤Ò²Ì¡Ê£²£¶¡áÊ¼¸Ë¡Ë¤¬£µÆü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò´ØÀ¾»Ù¼Ò¤òË¬Ìä¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Æôºê¤Ç£·Æü¤«¤é£±£²Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£¸ÀïÆôºê¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÂçÂ¼£Ð£Ç?¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿³ùÁÒÎÃ¡¢Ê¿¹âÆàºÚ¡¢¹âÆ´»Íµ¨¡¢¼Â¿¹ÈþÍ´¤¬¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼çÌò¡£ÅÐ¤Ï¡Ö²þ½¤ÌÀ¤±¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¸µ¡£º£¤Þ¤Ç°ìÈÖ¡¢Îý½¬¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ê¤Î¤ÇÎÉ¤¤Áö¤ê