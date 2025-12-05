パナソニックグループは、Panasonic Group IR Day 2025を開催。同グループのソリューション領域における取り組みについて説明した。パナソニックホールディングス グループCEOの楠見雄規氏パナソニックホールディングス グループCEOの楠見雄規氏は、「パナソニックグループは、ソリューション領域において、確固たる強みがある事業を持ち、稼ぐ力を高めることができるポテンシャルを持っている」と切り出し、「ソリューション事業