全国の花火師たちが協力して初めての試みです。このあと午後7時から、全国の夜空に、還暦を祝う花火が一斉に打ち上がります。鹿児島でも花火の準備が進められていました。 （記者）「桜島の麓では花火を打ち上げる準備が着々と進んでいます」 12の干支が5回めぐると60歳の還暦になることにちなみ、きょう12月5日は、「還暦花火の日」として、全国一斉に花火が打ち上げられます。 人生の再出発を祝おうと、全国27の都道府県で花