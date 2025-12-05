さきほど、鹿児島市のマンションの一室で火事がありました。 警察と消防によりますと、5日午後5時半ごろ、鹿児島市春日町で「台所付近が火事です」と、近くを通りかかった人から消防に通報がありました。 火事が起きたのは、マンションの1階の1室で、およそ30分後に火は消し止められました。 この部屋には当時、住人の70代の女性が1人でいましたが、けがはないということです。 ・ ・ ・