【デザイン制作・基本用語】「ラフ」 本制作の前の大まかなデザインやスケッチのこと。全体のイメージや方向性を決めたり、作業効率を上げたりする重要な役割があります。 ラフを作成しておくと… 事前に仕上がりのイメージを共有でき、完成後に1からやり直すなど大きな事故を防ぐことができます。 曖昧な部分もある程度明確になり、作業効率が上