日本時間１９時００分にユーロ圏実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）19:00 予想0.2%前回0.2%（前期比) 予想1.4%前回1.4%（前年比)