ドル指数は下に往って来い、ドル安の流れに変化はない＝ロンドン為替 きょうはドル指数が下に往って来いとなっている。東京午後の９９．０５０を高値に、ロンドン序盤にかけては９８．８０７まで一時低下した。しかし、ロンドン勢の本格参加とともにドル買いが入り、９８．９８９の前日ＮＹ終値付近まで反発している。 水準的には前日から目立った変化はみられていない。１１月後半からのドル安傾向は継続している。