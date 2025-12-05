安曇野市の神社では縁起物のだるまづくりも最盛期を迎えようとしています。太い眉に丸いひげが特徴の「松本だるま」。安曇野市の玄蕃稲荷神社では縁起物のだるまづくりで大忙しです。だるまを作るのは山田より子さん76歳。この道30年以上のベテランで、年間およそ3000個のだるまを一人で作っています。作る工程で大変なことはというと…。山田より子さん「口一本だけど一番大変なんですよ。（表情が）きつくなったり甘くなったり」