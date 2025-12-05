大分県大分市佐賀関の大規模火災を受け、5日、佐賀関小学校の児童が義援金を募るために手作りした募金箱を地域の店舗に設置しました。 この募金箱は地元での大規模な火災発生を受け、児童たちが「なにかできることはないか」と全員で製作したものです。 児童が手作りした募金箱 5日は、代表の児童が避難所の近くにあるコンビニエンスストアを訪れ、店長に佐賀関の風景などが描かれた募金箱を手渡しました。 ◆