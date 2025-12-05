農林水産省によりますと、先月30日までの1週間に全国のスーパーおよそ1000店舗で販売されたコメ5キロあたりの平均価格は、前の週より23円上がって4335円でした。値上がりは2週連続で、先月初旬に記録した4316円を超え、過去最高値を更新しました。新米価格の高止まりが要因とみられます。ただ、今年のコメの収穫量が高水準になる見込みなどから、業者間では「向こう3か月」の価格見通しについて、安くなるとの見方が強くなっていま