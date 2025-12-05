ホーバークラフトの別府湾の周遊便就航から1年を迎えました。 空港への定期便も含めさらなる利便性の向上が期待される中、運航会社の社長に今後の展望を聞きました。 ホーバークラフト別府湾周遊便就航から1年 ◆TOS柴田真里アナウンサー「ホーバークラフト就航1年を記念したイベントの会場には多くの方が訪れ賑わいを見せています」 今週、大分市のホーバ