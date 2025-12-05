きょう午前、千葉県いすみ市の会社で、同僚の女性の顔などを刃物で複数回刺し殺害しようとしたとして、中国籍の男が逮捕されました。女性はその後、死亡しました。【写真を見る】同僚の日本人女性（58）の顔や首を刃物で刺したか中国籍の男（39）を逮捕女性は死亡…事件当時は面談中か千葉・いすみ市逮捕されたのは39歳中国籍の男･･･女性はその後死亡殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、中国籍で茂原市の会社員・劉柯容疑者（3