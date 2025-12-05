Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月5日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は、今期未勝利の赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）。40選手の中で唯一、まだトップを取れていない中、今夜がトンネルを抜ける時になるか。【映像】鈴木たろう、14戦目での初勝利は？“ゼウス”の異名を持ち、独創的な麻雀を打つたろうだが、本人どころか周囲も首をひねるほど結果につながらない。13戦して、ラスは4回と平均