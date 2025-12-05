日本高野連＝8月、大阪市西区日本高野連は5日、大阪市内で開いた理事会で不祥事への対応を一部改めることを決めた。関係者の間で事実確認に齟齬が生じないよう、被害者が報告書の素案を確認するとともに、異議申し立ての有無を報告書に記載する。8月の全国選手権大会で広陵（広島）が大会途中で出場を辞退。1月の部内暴力事案について3月に高野連から厳重注意を受けていたものの、被害者側の異議が大会直前に交流サイト（SNS）