５日までの東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比４１１円９３銭（０・９６％）安の４万２５７６円５７銭だった。今週の株式市場は前週の上昇の反動で幅広い銘柄が値下がりして始まった。日本銀行の早期利上げ観測が強まり、円高と金利上昇が進んだことで、自動車や不動産株を中心に売りが広がった。４日には、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ期待の高まり