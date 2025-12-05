増田康宏八段将棋の藤井聡太棋王（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・王将との六冠＝への挑戦権を争う第51期棋王戦コナミグループ杯（共同通信社主催）本戦トーナメント決勝は5日、東京都渋谷区の将棋会館で指され、増田康宏八段（28）が斎藤明日斗六段（27）を破り、挑戦者決定戦に進出した。増田八段は2期連続の棋王挑戦を目指す。敗れた斎藤六段は12日に行われる敗者復活戦決勝に回り、伊藤匠二冠（23）と対戦、その勝者が挑戦