Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、12月5日の第1試合に出場する4選手を発表した。4人中3人が個人成績でマイナス域。それぞれ力を発揮すればMVP級の選手だけに、この直接対決で勝利し、浮上の足がかりとできるか。【映像】苦悩する実力者3選手が激突個人33位の渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）は前日の試合でトップを取り、個人4勝目。ラス6回が大きく、まだマイナス域ではあるものの、個人最下位あたりをうろついていたこ