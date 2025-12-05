CASIOPEAが、2026年4月よりビルボードライブツアーを開催する。 （関連：大橋ちっぽけは誰のために歌い、何のために音を奏でるのかワンマンツアー『New Perspective』を観て） 同バンドは、2025年にキーボーディスト 安部潤が加入し、新たなスタートを機にバンド名もオリジナル表記のCASIOPEAに。同年5月、新体制後初ライブをビルボードライブで開催し、8月には同ツアー