miletが、新曲「Goddess」「Waterproof」「Swamp」を3曲同時配信リリースした。 （関連：『「鬼滅の刃」無限城編』主題歌への期待LiSA、Aimer、マイファス × HYDE、マンウィズ × milet 楽曲振り返り） 先日11月30日より、miletのオフィシャルサイトおよびSNSでカウントダウンが開始。12月5日0時のカウントダウンの終了とともに特設サイトが公開され、本楽曲がサプライズリリースされた。特設サイトでは、3曲