踏切事故で列車が脱線した場合を想定して、乗客の救出や復旧までの手順を確認する大規模な訓練が香川県高松市で行われました。 【写真を見る】JR四国が事故対応訓練踏切事故で列車が脱線した想定JR社員と警察や消防などから約220人が参加【香川】 「うわ、ほんまに脱線しとる」 「止まれ、停止」 訓練には、JR四国の社員と警察や消防など、あわせて約220人が参加しました。踏切内で列車と車が衝突し、列車が脱線。 乗客4