和紙が特産の岡山県津山市横野地区で、地元の小学6年生が来年春の卒業を前に卒業証書に使う和紙を手作りしました。 【写真を見る】津山市横野で小学生が自分の卒業証書に使う和紙の紙すき「世界に一つだけしかない自分の宝物に」【岡山】 6年間の思いを胸に紙すきに挑むのは、高田小学校の6年生12人です。1年生のころから地域の伝統工芸品「横野和紙」について学んでいて、これまでも紙すきや原料の1つ、トロロアオイの栽培な