愛知県小牧市出身のタレント・井戸田潤さんが12月5日、地元で一日警察署長を務め、年末の交通安全を呼びかけました。愛知県警小牧署の一日警察署長を務めた小牧市出身の井戸田さんは、元SKE48の須田亜香里“交通課長”を従えて、交差点を右折する時の事故の危険などを学びました。愛知県の2025年の交通事故による死者は12月4日までに100人で、前年の同じ時期に比べて28人少ない、過去最少ペースですが、日没が早くなっ