各地で大雪による影響が出ている中、きのう、山形県内では今シーズン初めての雪害事故がありました。 【写真を見る】今シーズン初めての雪害事故屋根の雪下ろし中の男性足を滑らせ転落し大ケガ（山形・東根市） 警察によりますときのう午後２時半ごろ、東根市神町南の自宅兼店舗で１階の屋根の雪下ろしをしていた男性が足を滑らせて地面に転落したということです。 一緒に雪下ろしをしていた男性の息子が転落に気