１２月に入ってからも相次いで目撃されているクマ。 【画像】クマ目撃現場 山形県天童市では、登校中の小学生が親子と見られるクマ３頭を目撃するなど出没が相次いでいます。 市によりますときょう午前７時４０分ごろ、天童市蔵増で登校中の小学生がクマ３頭を目撃しました。 現場は八幡神社のすぐそばで小学生の通学路でした。 クマの詳しい体長はわかっていませんが、１頭のみ大きなクマだったことから親子とみられ、発見し