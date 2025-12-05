オイシックス新潟アルビレックスBCが新入団会見を開きました。県内からは、高卒と大卒のルーキーが加入します。 会見に臨んだのは、高校生や独立リーグでプレーしていた選手など9人。県内関係では、中越高校3年で今年の夏の甲子園に出場した石山愛輝投手、石川県出身で新潟大学4年のキャッチャー・田西誓選手です。 ■新入団 中越3年 石山愛輝投手 「元プロのレベルの高い選手がいっぱいいる