行方不明者の捜索などで活躍する嘱託警察犬の交付式が開かれました。 1日、長岡市の与板警察署を訪れたのは、コリー犬の十兵衛くんと飼い主の丸山奈緒美さん。嘱託警察犬は普段は飼い主と暮らし、警察の要請を受けたときに出動します。 ■白井希咲記者 「今日、嘱託を受けた気持ちは？」 ■コリー犬 十兵衛くん 「ワン！」 ■飼い主 丸山奈緒美さん 「うれしいって言ってます。」 十兵衛くんは10月に開