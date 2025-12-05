１年の世相を象徴する「今年の一皿」に「お米グルメ」が選ばれるなど、コメへの関心が高まる年となりました。一方で、コメの価格は高止まりが続いて、おにぎり店やコメ農家は今後への影響に不安を募らせています。宮城県産の新米・ひとめぼれ。中がふんわりするよう握れば…「おにぎり」の完成です。札幌市内のおにぎり専門店では、昼前から途切れることなく客が訪れていました。（来店客）「自分でもおにぎり作りますけど、このよ