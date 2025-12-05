中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）は12月4日から6日まで、中国南部広東省深セン市の龍岡区のロボット街で「『CMGインテリジェンスを享受する未来-家事ロボット大会』ロボット交流実演展」を開催しています。この展示会は家事ロボットの最先端技術に焦点を絞って展示、競技、芸術、体験を一体化した体感シーンを丹念に作り上げ、来場者に未来の生活の多様な可能性を先回りして感じてもらい、世界に向けて中国の