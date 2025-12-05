熊本地震からの復旧ヘ向け、去年6月から石垣の解体工事が行われている熊本城宇土櫓続櫓。しかし4日、石垣の一部が崩れたため工事は一時中断しています。再開の目処は立っていません。■中野美月記者「崩れた栗石は人の頭ほどの大きさのものもあったということです」 熊本城総合事務所によりますと、4日午後2時すぎ、宇土櫓続櫓で石垣の解体作業中、石垣の内部に詰められている栗石の一部が崩れました。宇土櫓続櫓は国の重要文化