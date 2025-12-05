◇フィギュアスケート グランプリファイナル(5日、IGアリーナ)フィギュアスケートのジュニアグランプリ（GP）ファイナル女子フリーが行われ、島田麻央選手が4連覇を達成しました。前日のショートでは73.45点をマークし首位スタートの島田選手。この日のフリーでは最初のトリプルアクセルを成功。続く4回転トウループは転倒となりましたが、その後のトリプルルッツ+トリプルトウループを決めるなど後半はミスなく滑り、ファンを魅了