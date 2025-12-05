ボートレースとこなめの開設72周年記念競走「G1トコタンキング決定戦」は5日、10Rから安定板が装着される荒れ水面の中で2日目が行われた。回ってからの加速は凄かった。9Rは1号艇の末永和也（26＝佐賀）が逃げて1着。スタート後に伸びての捲り差しハンドルを放った3コースの山崎郡を振り切った。普通なら差されてもおかしくない隊形。出足が強力でなかったら、勝てていなかった。「自分は伸びよりも出足を求めるんですけど、