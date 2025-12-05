北海道苫小牧市の路上で女性の髪を引っ張り脅迫したとして、暴行罪などに問われた男性被告（51）の判決で、札幌地裁は5日、「犯人と認定するには合理的な疑いが残る」として無罪を言い渡した。求刑は懲役3年だった。判決によると、2023年9月9日午前1時50分ごろ、苫小牧市の路上で帰宅途中の20代女性に何者かが「遊びに行こうよ」と声をかけ、女性が断ると髪をつかんで引っ張り、手に持った刃物を見せて「言うこと聞けや」など