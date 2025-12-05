コンクリートなどの廃棄物を群馬県の赤城山に不法に投棄したとして、廃棄物処理会社の社員など男5人が逮捕されました。廃棄物処理法違反の疑いで逮捕されたのは、トルコ国籍の廃棄物処理会社役員、デミル・ハルダル（46）容疑者ら男5人です。警察によりますと、5人は今年10月、廃棄物のコンクリート片などおよそ3トンを群馬県赤城山の南側の斜面に不法に投棄した疑いがもたれています。デミル容疑者は、共謀した3人に廃棄物を赤城