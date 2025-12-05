山鹿市の事業組合が人の悩みに付け込んで勧誘行為を行い、金をだまし取ったとして、被害者らが損害賠償を求めた裁判。熊本地裁は5日、組合の代表に3300万円あまりの支払いを命じる判決を言い渡しました。判決などによりますと、山鹿市の有限責任事業組合「熊本防災災害まちづくり機構」は、病気や家族の死亡などの悩みを抱える40代～60代の女性11人に対し「不幸は先祖の因縁」として、これを解明するという名目で約30万円の