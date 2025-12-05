俳優の平岡祐太（41）と女優の松井玲奈（34）、お笑いコンビ「ライス」関町知弘（42）が5日、東京・赤坂サカス広場で行われた「ハリー・ポッターツリー」〜ChosenbytheGoblet〜点灯式に出席した。TBS赤坂ACTシアターでロングラン上演中の舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」に出演中の3人は、役衣装で登場。平岡と共に今年8月から出演している関町は、公演期間の一番の思い出を問われると松井とのエピソードを紹介した。