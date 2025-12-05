政府は５日、１１月に閣議決定した総合経済対策によって、消費者物価が０・１〜０・２％ポイント程度、押し上げられるとの試算結果を公表した。経済対策には食料やエネルギーの価格を抑制する施策もあり、インフレ（物価上昇）を加速させる影響は限定的だとしている。首相官邸で開かれた経済財政諮問会議（議長・高市首相）で示した。経済対策の裏付けとなる２０２５年度補正予算案の規模が拡大し、「インフレをかえって助長す