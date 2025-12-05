ジュニア女子フリー演技する島田麻央＝IGアリーナフィギュアスケートのジュニア・グランプリ（GP）ファイナル第2日は5日、名古屋市のIGアリーナで行われ、女子は17歳の島田麻央が合計218.13点で4年連続4度目の優勝を果たした。4連覇は史上初。ショートプログラム（SP）、トリプルアクセル（3回転半ジャンプ）に成功したフリーともに1位だった。いずれも初出場の岡田芽依は合計195.82点で3位、金沢純禾は5位、岡万佑子は6位。