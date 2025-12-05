2024年に1都3県で発生した18件の闇バイト強盗事件で、警視庁は、初めて指示役4人を逮捕した。今回強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、男4人で、全員20代だという。4人は、秘匿性の高いメッセージアプリを実行犯への連絡手段として使っていて、捜査は容易なものではなかったが、発生から1年以上を要した指示役の逮捕には、執念の捜査があった。「闇バイト強盗」で初の“指示役”逮捕5日、警視庁で行われた異例の記者会見。明らか