俳優・歌手の中島健人が、映画を軸に世界を旅するWOWOWの番組『中島健人 映画の旅人』(毎月第2日曜0:00〜放送・配信)の第13回が、WOWOWオンデマンドで1月1日から先行配信される。(左から）ナジーバ・ヌーリ監督、中島健人この番組は、世界各地に息づく独自の映画カルチャーに触れ、その国や地域を代表する映画人たちに話を聞くことで、“世界の映画の今”に迫るというもの。シーズン2の最終回となる第13回は「日本・山形編」だ。今