ロレックスは「王道」の名にふさわしく、選択肢が多い反面、最初の1本を決めるのは意外と難しい。価格の動きや年式の違い、コンディションの見極めなど、初心者には判断材料が多すぎるためだ。 そこで、本連載では中古市場を熟知したプロが“初ロレ候補”を厳選。仕事で使える落ち着きと、長く付き合える安心感、手を伸ばせる価格帯――その条件を満たす3本を紹介していく。今週の「手が届くロレックス」デイトジャスト 16233 SSx